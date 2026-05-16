13-Jähriger flüchtete auf Miniroller vor Welser Polizeistreife

Ein 13-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in Wels auf seinem Miniroller vor einer Polizeistreife geflüchtet. Als die Beamten den Burschen wegen des augenscheinlich zu schnellen Gefährts ansprachen, gab dieser Gas. Nach einer Verfolgungsjagd prallte das Zweirad gegen einen Randstein. Den 13-Jährigen katapultierte es über die Lenkstange auf die Straße. Daraufhin rannte der Schüler noch davon, konnte aber in einem Hinterhof gestellt werden, berichtete die Polizei.

Statt erlaubter 25 Stundenkilometer soll der Roller etwa 45 km/h schnell gewesen sein. Der 13-jährige Nordmazedonier behauptete, wegen fehlender Blinker am elektrischen Miniroller geflüchtet zu sein. Bei dem Sturz dürfte sich der Bursch nicht verletzt haben, wie er auch gegenüber der Polizei "trotz mehrfacher eindringlicher Nachfrage" angab, wie in der Presseaussendung betont wurde. Es seien auch keine offensichtlichen Verletzungen festgestellt worden.