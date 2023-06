125 Liter pro Quadratmeter: Regenrekorde in Wels gebrochen

Von einem heftigen Starkregenereignis in der vergangenen Nacht spricht man bei der Feuerwehr Wels, wo man insgesamt 60 EinsĂ€tze hatte. "Bei einigen Einsatzstellen waren die ehrenamtlichen Helfer mehrere Stunden gebunden, da bei Gewerbeunternehmen großflĂ€chig und in Raumhöhe ganze Keller unter Wasser standen", informiert man in einer Aussendung.

In Schleißheim im Bezirk Wels-Land wurden sogar 125 Liter pro Quadratmeter gemessen.

