Zweijähriger sperrte Mama aus: Feuerwehr befreite Constantin

Freude über Feuerwehr-Besuch

"Die Feuerwehr war so schnell vor Ort und in wenigen Augenblicken war die Tür geöffnet", erzählt die Mutter von Constantin, die ihren Sohn wieder in die Arme schließen konnte. "Er ist ein großer Fan der Feuerwehr und war dann fast ein wenig enttäuscht, als die Feuerwehrleute wieder weggefahren sind", so die Mutter.