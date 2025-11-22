Zwei Verletzte bei Wohnhausbrand in Niederösterreich
Zusammenfassung
- Bei einem Wohnhausbrand in Breitenfurt wurden zwei Bewohner mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.
- Einsatzkräfte retteten zwei Katzen, eine weitere flüchtete selbst ins Freie.
- Das Feuer entstand am Dachboden, griff auf den Dachstuhl über und wurde mit Drehleiter und Handrohren gelöscht.
Ein Wohnhausbrand in Breitenfurt (Bezirk Mödling) hat am Freitagabend zwei Verletzte gefordert.
Die beiden Bewohner konnten das Gebäude zwar noch selbstständig verlassen, mussten jedoch mit Rauchgasvergiftungen ins Spital gebracht werden, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando am Samstag in einer Aussendung mit.
Zwei Katzen wurden von den Einsatzkräften gerettet, eine flüchtete von selbst ins Freie.
Der Brand war laut Feuerwehr gegen 22.30 Uhr im Bereich des Dachbodens entstanden und hatte auf den Dachstuhl übergegriffen.
Gelöscht wurde das Feuer über eine Drehleiter und mehrere handgeführte Rohre im Innen- und Außenbereich.
Dachstuhl wurde geöffnet
Im Zuge der Nachlöscharbeiten wurde der Dachstuhl mit einer Rettungssäge geöffnet, um Glutnester mit einer Wärmebildkamera lokalisieren und ablöschen zu können.
