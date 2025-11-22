Zwei Verletzte bei Wohnhausbrand in Niederösterreich

Die beiden Bewohner konnten das Gebäude zwar noch selbstständig verlassen, mussten jedoch mit Rauchgasvergiftungen ins Spital gebracht werden, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando am Samstag in einer Aussendung mit.

Ein Wohnhausbrand in Breitenfurt (Bezirk Mödling) hat am Freitagabend zwei Verletzte gefordert.

Zwei Katzen wurden von den Einsatzkräften gerettet, eine flüchtete von selbst ins Freie.

Der Brand war laut Feuerwehr gegen 22.30 Uhr im Bereich des Dachbodens entstanden und hatte auf den Dachstuhl übergegriffen.