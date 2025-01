Zwei Tote bei Großbrand in Wohnhaus in Maria Enzersdorf

Zwei Menschen kamen bei einem Wohnungsbrand in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) in der Nacht auf Samstag ums Leben. Drei Freiwillige Feuerwehren waren im Einsatz und konnten mehrere Personen aus dem Wohnhaus retten, drei Bewohner wurden verletzt.

Das Feuer war gegen 3.40 Uhr früh ausgebrochen, die Freiwilligen Feuerwehren Maria Enzersdorf und Brunn am Gebirge waren rasch am Einsatzort und trafen dort bereits einige Hausbewohner vor dem Gebäude an. "Aus dem Fenster einer Wohnung schlugen Flammen und der Brand drohte sich auszubreiten", berichtet man seitens der Feuerwehr.

Atemschutztrupps im Einsatz

Mehrere Personen befanden sich noch im Gebäude, durch die starke Rauchentwicklung im Stiegenhaus war die Flucht nicht mehr gefahrlos möglich. Daher schickte die Feuerwehr drei Atemschutztrupps zur Menschenrettung und zur Brandbekämpfung ins Haus. Gleichzeitig gelang es, das Übergreifen der Flammen auf die Fassade und auf die darüber liegende Wohnung zu verhindern.