Zwei Schwerverletzte nach Sturz mit Motorrad im Bezirk Wr. Neustadt

Ein Sturz mit einem Motorrad hat am späten Samstagnachmittag in Rohr im Gebirge (Bezirk Wiener Neustadt) zwei Schwerverletzte gefordert. Der Lenker (60) und seine Mitfahrerin (57) stammen beide aus Wien.

Sie wurden mit Notarzthubschraubern ins Landesklinikum Eisenstadt bzw. ins Traumazentrum Wien-Meidling transportiert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Die Maschine war auf der B21 in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn abgekommen.