Zwei Personen bei Kollision in Niederösterreich schwer verletzt

Bei einem Pkw-Zusammenstoß am Donnerstagnachmittag auf der B3 in Marbach an der Donau (Bezirk Melk) sind zwei Lenker schwer verletzt worden. Als ein 67-jähriger Alkofahrer links Richtung Maria Taferl abbiegen wollte, kam es zu einer Kollision mit dem entgegenkommenden Auto einer 42-Jährigen.