Zwei Opferstockdiebe von Polizei überführt

Ein 49-jähriger Bulgare wurde am 1. Mai nahe einer Kirche erwischt, ein 56-jähriger Rumäne zwei Tage später in einem Gotteshaus. Beide hatten Tatwerkzeug mit, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der 56-Jährige war umfassend geständig, der andere bestritt die Vorwürfe. Das Duo wurde der Staatsanwaltschaft St. Pölten wegen Verdachts des schweren Diebstahls angezeigt.

Spezialwerkzeug

Die an Opferstöcken bzw. Opferkästen verübten Taten in einer Kirche in Purkersdorf hatten am 21. März begonnen. Durch eine Vorrichtung mit einer Klebefläche wurde Bargeld in vorerst unbekannter Höhe herausgefischt. Der in Wien wohnhafte 49-Jährige soll der Aussendung zufolge acht Diebstähle verübt haben, der 56-Jährige unsteten Aufenthalts vier.