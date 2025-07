In Korneuburg ist am Dienstag ein 34-Jähriger wegen Schlepperei zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch ist Gerichtsangaben zufolge bereits rechtskräftig.

Der Mann dürfte daran mitgewirkt haben, 14 Personen in einem Kleintransporter nach Österreich zu bringen. Die Insassen, überwiegend Türken bzw. Kurden, sollen bei der Beförderung am 11. September 2023 in qualvollen Zustand versetzt worden sein, so der Vorwurf.