Zuzug nach Weikendorf: Muslimische Familie hat gewonnen

In der monatelangen Auseinandersetzung zwischen der Weinviertler Gemeinde Weikendorf und einer palästinensischen Familie, die in den beschaulichen Ortsteil Dörfles ziehen will, dürfte der Schlusspunkt gesetzt sein.

Wie Vizebürgermeister Robert Jobst ( ÖVP) dem KURIER bestätigt, wird die Gemeinde den Hauskauf durch Familie Abu El-Hosna nun nicht - wie angekündigt - bis zur letzten Instanz anfechten. Die Entscheidung der nö. Grundverkehrsbehörde, die den Zuzug der Flüchtlingsfamilie abgesegnet hatte, "dürfte somit rechtskräftig sein", sagt Jobst.

Wie berichtet, lehnte der Weikendorfer Bürgermeister Johann Zimmermann ( ÖVP) den Zuzug der Muslime ab und begründete dies mit Unvereinbarkeiten zwischen der islamischen und der westlichen Welt. Gegen die positive Entscheidung der Grundverkehrsbehörde erhob die Gemeinde vorigen Sommer Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht - und verlor erneut.

Daraufhin hieß es, man werde einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss folgend alle Instanzen ausschöpfen und bis vors Höchstgericht gehen. (Der Gemeinderat bestand zu diesem Zeitpunkt aus ÖVP, SPÖ und FPÖ.) Dafür hätte man bis zum 30. Jänner Zeit gehabt, erklärt Jobst.

Keine Parteienstellung

Bereits vor der nö. Gemeinderatswahl habe sich aber herauskristallisiert, dass man in dem Verfahren keine Parteienstellung mehr habe. "Der Gang vors Höchstgericht wäre also sinnlos. Genauso gut könnten wir das Geld in den Ofen schmeißen", so Jobst. Der Hauskauf in Dörfles sei damit rechtens.