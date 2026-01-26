Bahnhof St. Valentin

Zug beschädigt, Polizisten attackiert: Festnahme nach Vandalismus

Die Frontansicht eines rot-weißen ÖBB-Zuges.
Ein 37-jähriger Rumäne wurde nach mutmaßlicher Sachbeschädigung an einem abgestellten Zug verhaftet.
26.01.26, 11:30

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

In den Nacht vom 22. auf den 23. Jänner 2026 soll ein 37-jähriger Mann aus Rumänien am Bahnhof St. Valentin einen abgestellten Zug beschädigt haben. Laut Polizeiangaben schlug der Verdächtige die Glasscheiben der Türen beider Fahrerkabinen ein, um sich Zutritt zu verschaffen.

Spirituosen und Parfum: Diebstähle beschäftigen Polizei in NÖ

Anschließend beschädigte er ebenfalls die Kabine. Darüber hinaus soll der 37-Jährige Licht und Hupsignal betätigt und versucht haben, den Zug in Betrieb zu nehmen.

Zwei Beamte verletzt

Gegen 3.40 Uhr nahmen Beamte der Polizeiinspektion St. Valentin den Verdächtigen am Tatort vorläufig fest. Der Beschuldigte widersetzte sich und griff plötzlich eine Polizistin an. Insgesamt wurden zwei Polizeibeamte bei der Widerstandshandlung verletzt. Die Ermittlungen laufen.

Mehr zum Thema

Blaulicht
kurier.at, kle  | 

Kommentare