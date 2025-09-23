Zimmerbrand gefährdete Gehöft: Großalarm für Feuerwehren im Mostviertel

Weil durch einen massiven Zimmerbrand in einem Bauernhof in der Gemeinde Neuhofen an der Ybbs (Bezirk Amstetten) ein Großbrand drohte, wurde Montagnachmittag für die Feuerwehren die hohe Alarmstufe B3 ausgerufen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Neuhofen /Ybbs, Elia Dieminger Löschangriff unter Atemschutz zeigte rasch Wirkung.

Aus bislang nicht bekannter Ursache war es in der Rotte Scherbling zu dem Brand in dem landwirtschaftlichen Objekt gekommen. Um 15.27 Uhr heulten für die Feuerwehren die Sirenen. Nach der ersten Lageerkundung handelte es sich um einen ausgedehnten Zimmerbrand, der sofort mit einem gezielten Löschangriff unter schwerem Atemschutz bekämpft wurde, berichtete die Feuerwehr Neuhofen an der Ybbs. Anschließend wurde der betroffene Raum belüftet und das Brandgut ins Freie transportiert.

Wegen der Brisanz waren insgesamt neun Feuerwehren aus der Region mit 118 Einsatzkräften alarmiert worden. Drei Personen waren laut Bezirksfeuerwehrkommando unbestimmten Grades verletzt worden. Sie waren mit Rauchgas in Kontakt gekommen und wurden von der Rettung ins Landesklinikum Amstetten eingeliefert.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Neuhofen /Ybbs, Elia Dieminger Zimmerbrand im Wohntrakt des Bauernhofs konnte rasch gelöscht werden.