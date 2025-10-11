Zigarettenautomat-Sprengung angekündigt: Mann ausgeforscht

Jener Mann, der "versprochen" haben soll, einen Zigarettenautomaten in Traiskirchen (Bezirk Baden) zu sprengen, ist laut Polizeiaussendung von Samstag ausgeforscht worden. Weitere Details wurden vorerst nicht bekannt gegeben. Der Verdächtige sei noch nicht einvernommen worden, hieß es auf Anfrage. Die Polizei hatte Ende September Lichtbilder des Mannes veröffentlicht und um Hinweise gebeten.

Der Verdächtige soll am Vormittag des 22. August in einer Trafik in Traiskirchen behauptet haben, dass er am Vorabend versucht habe, an einem Automaten Zigaretten zu kaufen. Obwohl er bezahlt habe, seien weder Rauchwaren ausgeworfen worden noch das Geld retour gekommen. Eine Angestellte habe ihn aufmerksam gemacht, dass ein Techniker zuerst den Automaten warten müsse, damit er sein Geld zurückbekomme.

Keine Drohung, sondern "Versprechen"

In Folge sei der Verdächtige ungehalten geworden. Er soll angekündigt haben, dass er den Automaten sprengen werde. Als er aufgefordert wurde, nicht zu drohen, habe er geantwortet, dass es sich nicht um eine Drohung, sondern um ein Versprechen handle, bevor er schnellen Schrittes das Weite suchte. Das Ersuchen um Fotoveröffentlichung wurde nach der Ausforschung des Verdächtigen widerrufen.