Ein Frage der Zeit: Die präzise Arbeit des Uhrmachermeisters

Mit ruhiger Hand setzt Christoph Rerecha die Pinzette an. Das messingfarbene Uhrwerk, an dem er hantiert, ist hochfiligran, Schrauben, Rädchen und Verbindungen greifen präzise ineinander. „Ich mag Uhren mit Charakter“, sagt der Stockerauer. Und meint damit solche, in denen noch Mechanik, in denen noch echte Handwerkskunst steckt. Denn Rerecha ist Uhrmachermeister – eine mittlerweile seltene Zunft, die so gut wie jedes Uhrwerk wieder zum Laufen bringt. Und auch die Standuhr, die er gerade in Bearbeitung hat, wird bald wieder richtig ticken. Zur Freude der Besitzer, denn das Stück hat nicht nur monetären, sondern auch emotionalen Wert.

Zeitreise „Viele kommen mit Erbstücken zu mir“, erzählt Rerecha. Im besten Fall schon, bevor ein Problem entsteht. Zumeist hat es der Fachmann jedoch mit Uhren zu tun, die aus gutem Grund stehen geblieben sind; entweder, weil sie nie gewartet wurden oder eben weil sich ein Bastler an Ölspray und Werkzeug vergriffen hat. Am liebsten werkelt Rerecha dabei an großen Exemplaren – eine Angabe, die bei ihm von der Tischuhr bis hin zur Stockerauer Kirchenuhr reicht. „Ein Schlüsselmoment war sicher der Besuch auf dem Kirchturm mit meiner Mutter, als ich vier Jahre alt war“, schwärmt er. Bis heute kümmert sich der 36-Jährige darum, dass die Uhr am Glockenturm richtig läuft. Und er hat sich, nach mehreren Jahren bei namhaften Unternehmen, als Uhrmacher selbstständig gemacht. Besonders historische Uhren, bis zurück in die Renaissance, haben es ihm angetan – auch privat, denn das Sammeln ist für Rerecha längst zu einer Leidenschaft geworden. Ebenso wie das Studium der Stilepochen, die sich an der Gestaltung des Gehäuses ablesen lassen.

Geschichte: Wie die Uhr zu ticken begann Sonnenuhren, Schattenuhren, Wasseruhren: Schon im alten Ägypten suchten Menschen nach Möglichkeiten, die Zeit messbar zu machen. Ein Ziffernblatt, wie wir es heute kennen, gab es aber erst ab dem Mittelalter: Es wurde eine Uhr entwickelt, die ohne Umwelteinflüsse, dafür mit Mechanik funktioniert. Besonders wichtig war diese für die Türmer, damit sie rechtzeitig die Glocken läuten konnten, die den Alltag der Menschen strukturierten. Turmuhren gab es nämlich erst später. In der Renaissance wandelte sich die Uhr zum Luxusgegenstand: Das Gehäuse spielte plötzlich eine genauso große Rolle wie das Uhrwerk selbst. Mit der Zeit wurden die Uhren immer kleiner, fanden sich Anfang des 19. Jahrhunderts auch in Schmuckstücken wieder. Mit der Industrialisierung wurde die Uhr schließlich zu einem Massenprodukt. Später wurden neue Antriebe, wie Quarz, Atome oder Funk entwickelt. Mittlerweile funktionieren viele Uhren automatisch, also ohne Werk.