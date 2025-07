Zahl der Übernachtungen in Niederösterreich nimmt zu

Ob zum Radeln an der Donau, zum Wandern durch die Ötschergräben, oder zum Speisen im nächstgelegenen Wirtshaus: Urlauberinnen und Urlauber verschlägt es im Sommer auch nach Niederösterreich. Allein in den Monaten Mai und Juni wurden heuer knapp 1,44 Millionen Nächtigungen im Bundesland verzeichnet.

"Das entspricht einem Plus von 1,4 Prozent", so Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Es handle sich in den Augen der Landeshauptfrau um einen "geglückter Sommerbeginn". Laut Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreichischen Werbung, mache die Kombination aus Natur, Kulinarik und Kultur Niederösterreich zu einem "lohnenden Urlaubsziel".

Gute Wintersaison, Höhepunkt in Aussicht

Bereits die Wintersaison sei erfolgreich gewesen: Zwischen November 2024 und April 2025 konnte ein Plus von zwei Prozent bei der Anzahl der Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr beobachtet werden. Allein die Anzahl der deutschen Gäste sei in diesem Zeitraum um 4,3 Prozent gestiegen – die Anzahl aller ausländischen Urlauberinnen und Urlauber um 4,6 Prozent. In den Monaten Juli und August wird traditionell der Höhepunkt bei den Übernachtungszahlen erwartet.