Rettung in letzter Minute bei Wohnungsbrand in Neunkirchen

Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht auf Sonntag im Stadtgebiet von Neunkirchen ab. In einem Mehrparteienhaus war eine Wohnung im Erdgeschoss in Brand geraten. Aus dieser gelang es einem Mann noch, sich selbst ins Freie zu retten.

Eine auf einen Rollator angewiesene Frau schaffte es hingegen im letzten Moment nur noch, sich auf die Terrasse der brennenden Wohnung in Sicherheit zu bringen. Beim Eintreffen der Feuerwehren Neunkirchen Stadt und Neunkirchen Peisching war die Brandwohnung bereits mit beissenden Brandrauch gefüllt.