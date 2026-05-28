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Niederösterreich

Einsatz am Campingplatz: Verletzte nach Wohnmobil-Brand in Krems

Ein Wohnmobil stand in Flammen. Drei Personen wurden zur Abklärung ins Spital gebracht.
28.05.2026, 13:10

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Drei Feuerwehrleute mit Atemschutz löschen einen Brand in einem Wohnmobil, das an der Tür und Wand beschädigt ist.

Ein Wohnmobil ist am Mittwoch am Campingplatz in Krems in Flammen gestanden. Zwei Ersthelfer wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, eine Frau wegen eines Kreislaufzusammenbruchs, berichtete die Feuerwehr am Donnerstag in einer Aussendung. 

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Die drei Personen konnten das Spital nach der Abklärung wieder verlassen. Als Ursache für das Feuer gilt laut Ermittlungen ein Kabelbrand bei einem Gasofen, sagte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn auf Anfrage.

Nachlöscharbeiten

Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 12.00 Uhr alarmiert. Zwei Camper, die den Brand mithilfe von Feuerlöschern eindämmen konnten, wurden zur Abklärung ins Spital gebracht. Eine Seniorin kollabierte und wurde ebenfalls in ein Klinikum transportiert.

Zwei Feuerwehrleute in Schutzkleidung spritzen Wasser aus einem Schlauch auf den Boden zwischen Wohnmobilen.

Löscheinsatz am Campingplatz.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Wohnmobil noch stark verraucht, die Helfer führten Nachlöscharbeiten durch. Weil nicht klar war, wo das Feuer entstanden war, wurde ein kleiner Teil der Seitenwand des Fahrzeugs geöffnet. Eine Gasflasche wurde in Sicherheit gebracht.

Krems
Agenturen  | 

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