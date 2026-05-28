Einsatz am Campingplatz: Verletzte nach Wohnmobil-Brand in Krems

Ein Wohnmobil ist am Mittwoch am Campingplatz in Krems in Flammen gestanden. Zwei Ersthelfer wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, eine Frau wegen eines Kreislaufzusammenbruchs , berichtete die Feuerwehr am Donnerstag in einer Aussendung.

Die drei Personen konnten das Spital nach der Abklärung wieder verlassen. Als Ursache für das Feuer gilt laut Ermittlungen ein Kabelbrand bei einem Gasofen, sagte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn auf Anfrage.

Nachlöscharbeiten

Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 12.00 Uhr alarmiert. Zwei Camper, die den Brand mithilfe von Feuerlöschern eindämmen konnten, wurden zur Abklärung ins Spital gebracht. Eine Seniorin kollabierte und wurde ebenfalls in ein Klinikum transportiert.