Wölfe tauchten bei Jagd auf: "Tiere waren extrem vertraut"

Eine neue Wolfssichtung bei einer Jagd im Bezirk Horn in Niederösterreich am vergangenen Wochenende heizt die Debatte um die Tiere erneut an. Ein Rudel von mehreren Wölfen hat sich auffällig nahe an die Jagdgesellschaft heran getraut. "Die Tiere waren extrem vertraut. Das war ein sehr auffälliges Verhalten. Raubtiere zeigen sich in der Natur für gewöhnlich ganz anders", erklärt Markus Hoyos, Hausherr des Renaissance-Schloss Rosenburg und Gutsverwalter.