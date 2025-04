Wirtschaftsdelegation aus NÖ traf ukrainische Regierungsspitze

Sie betonte, dass Europa, Österreich und Niederösterreich an der Seite der Ukraine stehen. Die an den von der Delegation besuchten Schauplätze gewonnenen Eindrücke hätten sie bestärkt, "die Zusammenarbeit mit der Ukraine weiter zu vertiefen“, unterstrich Mikl-Leitner. Die Ukraine könne sich auf NÖ verlassen. Die Landeshauptfrau sicherte weiter humanitäre Hilfe und Unterstützung beim Wiederaufbau und der Transformation der Ukraine hin zu westlichen Standards zu.

Der Präsident der Industriellenvereinigung NÖ, Kari Ochsner, betonte, dass man "exzellente Gespräche“ mit der ukrainischen Regierung geführt habe. "Wir haben als Industrie darauf hingewiesen, dass wir für die gesamte Wirtschaft, insbesondere für Wertschöpfung, Frieden und Wiederaufbau stehen. Die Ukraine hat sich vorgenommen, beim Wiederaufbau nicht nur das Bestehende wiederherzustellen, sondern es besser zu machen. Hier können wir mit unserem hervorragenden Know-how sicher einen Beitrag leisten.“

Vereinbarungen

Bei einem gemeinsam mit der "Ukrainian Chamber of Commerce and Industry“ (UCCI) abgehaltenen Wirtschaftsforum wurden zudem vier „Memorandums of Understanding“ (MoUs) zwischen österreichischen und ukrainischen Partnern unterzeichnet. Eines dieser MoUs, zwischen der Industriellenvereinigung NÖ, der Wirtschaftskammer NÖ und der „State Energy Efficiency Agency of Ukraine“, hat das Ziel einer Kooperation in den Bereichen Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft und grüne Technologien.