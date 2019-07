Winzer befürchten Mäuseplage in den heimischen Weingärten

Hilfsmittel nutzen

Damit es für die Winzer nicht zu einer ähnlichen Katastrophe kommt wie für viele Gemüse- und Getreidelandwirte im Weinviertel, empfiehlt Hackl Schutzmaßnahmen.

Unter anderem ist es noch möglich, in der kommenden Woche den Boden tiefer zu bearbeiten, um dabei die Mäusebauten zu zerstören. „Außerdem könnten Winzer Greifvogelstangen in ihren Weingärten aufstellen.“ Diese bieten den Greifvögeln, dem natürlichen Feind der Mäuse, einen besseren Überblick. „Man will gar nicht glauben, wie viel solche Vögel wegfangen“, sagt Hackl.