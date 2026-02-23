Überraschender Rückzug in NÖ: SPÖ-Politiker legt Ämter nieder

In der Stadtgemeinde Wilhelmsburg im Bezirk St. Pölten kommt es zu einem überraschenden personellen Wechsel in der Stadtpolitik: Mario Springer, der bisherige Vizebürgermeister hat seine Funktion mit sofortiger Wirkung zurückgelegt.

Darüber informierte er am Montag den Bürgermeister der Gemeinde. Gleichzeitig tritt er auch von sämtlichen Parteifunktionen innerhalb der SPÖ Wilhelmsburg zurück. Springer war erst vor einem Jahr zum Stadt-Vize gewählt worden.