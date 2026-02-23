Überraschender Rückzug in NÖ: SPÖ-Politiker legt Ämter nieder
In der Stadtgemeinde Wilhelmsburg im Bezirk St. Pölten kommt es zu einem überraschenden personellen Wechsel in der Stadtpolitik: Mario Springer, der bisherige Vizebürgermeister hat seine Funktion mit sofortiger Wirkung zurückgelegt.
Darüber informierte er am Montag den Bürgermeister der Gemeinde. Gleichzeitig tritt er auch von sämtlichen Parteifunktionen innerhalb der SPÖ Wilhelmsburg zurück. Springer war erst vor einem Jahr zum Stadt-Vize gewählt worden.
Als Gründe für seinen Schritt nennt der Politiker vor allem persönliche und berufliche Überlegungen. Nach eigener Darstellung sei ihm die Entscheidung sehr schwergefallen. Die Arbeit als Vizebürgermeister seiner Heimatstadt habe er stets als große Auszeichnung und verantwortungsvolle Aufgabe empfunden.
Fokus auf die Familie
Künftig wolle er seinen Fokus stärker auf Familie und berufliche Perspektiven legen. "Beide Bereiche erfordern in den kommenden Jahren meine volle Aufmerksamkeit", schreibt Springer.
