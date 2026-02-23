Bezirk St. Pölten

Überraschender Rückzug in NÖ: SPÖ-Politiker legt Ämter nieder

Politischer Paukenschlag in Wilhelmsburg: Vizebürgermeister Mario Springer tritt abrupt zurück und verlässt auch die Parteispitze.
Johannes Weichhart
23.02.2026, 14:21

Die Fassade eines Rathauses mit roten Blumen vor den Fenstern.

In der Stadtgemeinde Wilhelmsburg im Bezirk St. Pölten kommt es zu einem überraschenden personellen Wechsel in der Stadtpolitik: Mario Springer, der bisherige Vizebürgermeister hat seine Funktion mit sofortiger Wirkung zurückgelegt. 

Darüber informierte er am Montag den Bürgermeister der Gemeinde. Gleichzeitig tritt er auch von sämtlichen Parteifunktionen innerhalb der SPÖ Wilhelmsburg zurück. Springer war erst vor einem Jahr zum Stadt-Vize gewählt worden.

Als Gründe für seinen Schritt nennt der Politiker vor allem persönliche und berufliche Überlegungen. Nach eigener Darstellung sei ihm die Entscheidung sehr schwergefallen. Die Arbeit als Vizebürgermeister seiner Heimatstadt habe er stets als große Auszeichnung und verantwortungsvolle Aufgabe empfunden.

Fokus auf die Familie

Künftig wolle er seinen Fokus stärker auf Familie und berufliche Perspektiven legen. "Beide Bereiche erfordern in den kommenden Jahren meine volle Aufmerksamkeit", schreibt Springer.

