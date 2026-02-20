Seniorenbund NÖ: Karl Wilfing übernimmt Obmann-Amt

Landtagspräsident Karl Wilfing ist am Donnerstag einstimmig zum neuen Obmann des niederösterreichischen ÖVP-Seniorenbundes gewählt worden. Der 65-Jährige folgt auf Herbert Nowohradsky , der dieses Amt rund 14 Jahre lang ausgeübt hatte.

"Mein Ziel ist klar: Wir wollen eine selbstbewusste, laute und konstruktive Stimme für die ältere Generation sein. Ob es um digitale Teilhabe, Gesundheitsversorgung oder einfach das Miteinander geht", sagte Wilfing.

"Ein Mensch, der zuhören kann"

"Gemeinsam haben wir viel erreicht. Vom Einsatz in politischen bis hin zu unzähligen gemeinschaftlichen Aktivitäten, die der Einsamkeit entgegenwirken und die Vertretung der älteren Generation stärken", blickte Nowohradsky anlässlich des Landestages des niederösterreichischen Seniorenbundes in St. Pölten zurück. Gleichzeitig betonte er: "Ich weiß das Amt bei Karl Wilfing in besten Händen; er ist ein erfahrener Politiker und ein Mensch, der zuhören kann."