Schwerer Rodelunfall: Wienerin am Semmering verletzt

Bei einem Rodelunfall auf dem Semmering (Bezirk Neunkirchen) ist am Donnerstagnachmittag eine 41-jährige Wienerin schwer verletzt worden. Die Frau war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich gegen eine Holzplanke gekracht. Sie wurde von "Christophorus 3" in das Landesklinikum Baden geflogen.