Niederösterreich

Schwerer Rodelunfall: Wienerin am Semmering verletzt

Ein rot-weißer Notarzthubschrauber der Flugrettung im Einsatz vor einer Bergkulisse.
Eine 41-Jährige war gegen eine Holzplanke gekracht. Sie wurde ins Spital gebracht.
02.01.26, 09:50
Bei einem Rodelunfall auf dem Semmering (Bezirk Neunkirchen) ist am Donnerstagnachmittag eine 41-jährige Wienerin schwer verletzt worden. Die Frau war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich gegen eine Holzplanke gekracht. Sie wurde von "Christophorus 3" in das Landesklinikum Baden geflogen.

Laut Polizei war die 41-Jährige von der Bergstation Hirschenkogel zum Start der Rodelbahn unterwegs. Im dortigen Einfahrtsbereich verlor sie die Kontrolle über den Schlitten, der Unfall war die Folge.

