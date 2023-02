Wiener wurde in Niederösterreich mit 167 km/h erwischt

Ein Wiener soll am Dienstagnachmittag auf der B15 in Ebergassing (Bezirk Bruck an der Leitha) mit 167 statt der erlaubten 100 km/h erwischt worden sein. Eine Streife hielt das Auto an.

Dem Lenker sei der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen worden, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Der 27-Jährige werde der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.