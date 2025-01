NÖ: Wiener beim Verladen seines PKW auf A1 tödlich verletzt

Nachdem er beim Abschleppen seines defekten Autos auf der A1 von einem Sattelschlepper angefahren worden war, starb ein 45-jähriger Mann aus Wien an den Folgen der schweren Verletzungen im Spital Amstetten.

Zum Unglück war es am Dienstagabend gekommen. Der 45-jährige österreichische Staatsbürger aus Wien-Meidling war gegen 20 Uhr auf der A1 in Richtung Wien unterwegs. Auf der Höhe von Neumarkt/Ybbs kam es plötzlich zu einem technischen Defekt und der Autofahrer blieb mit dem Fahrzeug am Pannensteifen liegen.