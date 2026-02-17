Gastfreundschaft in Sollenau ausgenutzt: Rumäne bestahl Ehepaar

Ein 39-jähriger Rumäne wurde nach einem Diebstahl bei einer Gastfamilie in Sollenau (Bezirk Wiener Neustadt) festgenommen und an die österreichischen Behörden ausgeliefert. Der Verdächtige soll Wertgegenstände entwendet haben, während ihm das Ehepaar Unterkunft gewährte.

Das Ehepaar im Alter von 38 und 39 Jahren hatte dem rumänischen Staatsbürger vorübergehend Unterkunft in ihrem Haus in Sollenau angeboten. Im Zeitraum zwischen dem 30. September und 16. Oktober 2025 bemerkte die Familie, dass mehrere hochpreisige Uhren sowie Bargeld und Schmuck fehlten.

Als der Diebstahl aufflog, flüchtete der Rumäne den Wohnort. Der entstandene Schaden liegt im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Beschuldigter ist geständig

Bedienstete des Kriminaldienstes Wiener Neustadt konnten den Tatverdächtigen im Ausland ausfindig machen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde eine europäische Festnahmeanordnung erlassen.

Der Beschuldigte wurde am 5. Februar in Rumänien festgenommen und am 13. Februar 2026 an die österreichischen Behörden überstellt. Bei der polizeilichen Einvernahme zeigte sich der 39-Jährige geständig.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.