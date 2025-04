Wiener Neustadt soll einen neuen Eislaufplatz bekommen

Man schrieb das Jahr 1972, als der Eislaufplatz in der Wiener Neustädter Giltschwertgasse eröffnet wurde. Der Zahn der Zeit hat seither an der beliebten Anlage sichtbar genagt, über eine Neuerrichtung war deshalb mehrfach laut nachgedacht worden. Nun ist es so weit.

„Es gibt seit längerer Zeit Überlegungen, eine neue Anlage zu errichten – vor allem für die Kinder, Jugendlichen und Familien, aber auch für verschiedene sehr erfolgreiche Vereine in der Stadt“, begründet der Bürgermeister. In den nächsten Wochen werde die Standort-Frage geklärt und die Entscheidung getroffen, welche Art von Anlage man bauen will: „Freiluft, überdacht oder Halle.“

All das erfolge „in enger Abstimmung mit den Vereinen und Nutzern“, versichert man.

Offen ist noch, was mit dem aktuell genutzten Areal passieren soll. Es befindet sich im Eigentum der Stadt.

Rathaus-Sanierung

Ebenfalls beschlossen wurde im Rahmen der Klausur eine Sanierung des „alten Rathauses“ am Hauptplatz. Es soll barrierefrei werden. Das aus dem 15. Jahrhundert stammende Gebäude sei „ein wesentliches Denkmal der Stadt“, begründet Schneeberger. „Die letzte substanzielle Sanierung erfolgte vor mehr als 30 Jahren.“