Niederösterreich

Führerschein-Neuling war 62 km/h in NÖ zu schnell: Führerschein ist wieder weg

Ein Polizist misst mit einer Laserpistole die Geschwindigkeit eines vorbeifahrenden Autos.
Raser hatte Führerschein erst wenige Stunden, bevor er ihm von der Polizei wieder abgenommen wurde.
27.01.26, 10:43

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Mit 162 anstatt der maximal erlaubten 100 km/h ist ein 23-Jähriger am Montag mit seinem Pkw auf der B17 im Raum Wiener Neustadt unterwegs gewesen.

Kein Führerschein, falsche Kennzeichen, 142 km/h: Polizei verhaftete 22-Jährigen

Führerschein war schnell wieder weg

Polizeiangaben zufolge sagte der Raser den Beamten bei der folgenden Anhaltung, dass er erst seit wenigen Stunden im Besitz einer Lenkerberechtigung sei. Der Führerschein war auch umgehend wieder weg, er wurde dem jungen Mann vorläufig abgenommen. Eine Anzeige an die Bezirksverwaltungsbehörde folgt.

Mehr zum Thema

Wiener Neustadt
Agenturen, safran  | 

Kommentare