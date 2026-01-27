Führerschein-Neuling war 62 km/h in NÖ zu schnell: Führerschein ist wieder weg

Mit 162 anstatt der maximal erlaubten 100 km/h ist ein 23-Jähriger am Montag mit seinem Pkw auf der B17 im Raum Wiener Neustadt unterwegs gewesen.

Führerschein war schnell wieder weg

Polizeiangaben zufolge sagte der Raser den Beamten bei der folgenden Anhaltung, dass er erst seit wenigen Stunden im Besitz einer Lenkerberechtigung sei. Der Führerschein war auch umgehend wieder weg, er wurde dem jungen Mann vorläufig abgenommen. Eine Anzeige an die Bezirksverwaltungsbehörde folgt.