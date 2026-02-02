Niederösterreich

Wiener Neustadt: Frau und Kinder nach Pkw-Überschlag ins Spital

Ein rotes Feuerwehrauto mit der Aufschrift „FEUERWEHR“.
Die Familie wurde ins Krankenhaus gebracht. Zudem erlitt ein E-Scooter-Fahrer nach Kollision mit Auto schwere Blessuren.
02.02.26, 14:28

Eine Frau und zwei Kleinkinder sind bei einem Pkw-Überschlag am Sonntagabend in Wiener Neustadt verletzt worden. Die Lenkerin hatte laut Aussendung der Feuerwehr gegen 21.00 Uhr aus vorerst unbekannter Ursache in der Fischauergasse die Kontrolle über den Wagen verloren, das Auto landete auf dem Dach. Die Familie wurde ins Spital gebracht. 

Weiterer Unfall

Montagfrüh wurde ein E-Scooter-Fahrer direkt vor der Feuerwehrzentrale am Babenbergerring von einem Pkw erfasst und schwer verletzt.

Wiener Neustadt
Agenturen  | 

