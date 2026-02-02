St. Pölten

Flucht in NÖ: Einbrecher versteckt sich im Kasten vor der Polizei

Polizist
Der 33-jährige Ungar wollte eine Wohnung in St. Pölten plündern. Jetzt sitzt er im Gefängnis.
02.02.26, 11:36

In einem Kasten hat sich am Wochenende ein bei einem Einbruch in St. Pölten auf frischer Tat ertappter und zunächst geflüchteter Einbrecher versteckt.

Er wurde ausfindig gemacht und in die Justizanstalt in der Landeshauptstadt eingeliefert, berichtete die Polizei. Beim Beschuldigten handelt es sich um einen 33-Jährigen aus Ungarn. 

Täter hatte es auf Schmuck abgesehen

Der Mann war laut Polizei am Samstag in den frühen Morgenstunden über die Dachterrasse in die Wohnung eines Mehrparteienhauses eingestiegen. Er hatte es auf Schmuck abgesehen. Ein Bewohner wurde wach, worauf der Einbrecher auf den Dachboden flüchtete. Dort wurde er wenig später aus dem Kasten heraus festgenommen. Das Diebesgut hatte der 33-Jährige bei sich. 

St. Pölten
