Schwerer Sturz in Bromberg: Arbeiter (50) fällt viereinhalb Meter
Der Mann fiel aus einer Höhe von etwa viereinhalb Metern. Er wurde mit Notarzthubschrauber ins Spital geflogen.
Ein 50-Jähriger ist beim Errichten einer Pultdachhalle am Dienstagnachmittag in Bromberg (Bezirk Wiener Neustadt) rund viereinhalb Meter abgestürzt.
Der Mann soll sich auf den Schrägbalken befunden haben, um Querstreben zu befestigen, als es aus vorerst unbekannter Ursache zu dem Unfall kam. Der Notarzthubschrauber "Christophorus 3" flog den Schwerverletzten aus dem Bezirk Wiener Neustadt ins Krankenhaus Eisenstadt, teilte die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung mit.
