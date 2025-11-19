Schwerer Sturz in Bromberg: Arbeiter (50) fällt viereinhalb Meter

Der Mann soll sich auf den Schrägbalken befunden haben, um Querstreben zu befestigen, als es aus vorerst unbekannter Ursache zu dem Unfall kam. Der Notarzthubschrauber "Christophorus 3" flog den Schwerverletzten aus dem Bezirk Wiener Neustadt ins Krankenhaus Eisenstadt, teilte die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung mit.