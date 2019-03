Wiener Neustadt: 24-jähriger Brandstifter nach Wochen gefasst

Wochenlang hat er Angst und Schrecken in der Wohnhausanlage in der Wiener Neustädter Fischauergasse verbreitet. Am Montag wurde der dringend tatverdächtige Serienbrandstifter endlich gefasst.

Anwohner erlitten Rauchgasvergiftung

Nach einer Reihe gefährlicher Brandstiftungen hat die Polizei einen 24-jährigen Hausbewohner festgenommen. Michael Z. soll in den vergangenen Wochen mehrmals im Keller der Wohnhausanlage ein Feuer gelegt haben. Am 08. Februar war das Feuer so stark, dass acht Personen darunter vier Kinder wegen einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Die Feuerwehr war zuletzt mit einem Grossaufgebot und dutzenden Helfern damit beschäftigt die Flammen zu löschen.