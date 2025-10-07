Wien-Bratislava unter einer Stunde: Marchbrücke wurde renoviert

Auf der Marchegger Ostbahn startet der elektrische grenzüberschreitende Bahnbetrieb in die Slowakei.

Die Verbindung Wien - Bratislava werde damit schneller, komfortabler und auch deutlich umweltfreundlicher, informierten die ÖBB am Dienstag.

Mit der Wiederaufnahme des Zugverkehrs über die renovierte Marchbrücke am Samstag sind die beiden Hauptstädte unter einer Stunde erreichbar.

38 Nahverkehrsverbindungen

Auf der Marchegger Ostbahn stehen vorerst täglich 38 Nahverkehrsverbindungen - je 19 pro Richtung - zur Verfügung. Mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember kommen laut ÖBB zusätzlich vier Eurocity-Zugpaare hinzu, womit sich das Angebot auf 46 Kurse pro Tag erhöht.