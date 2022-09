Marchegger Ostbahn: Bahnausbau nimmt Fahrt auf

Der Ausbau der Marchegger Ostbahn schreitet voran – das wird schon jetzt an einigen Bahnhöfen in der Umgebung sichtbar. Langfristig wird er deutliche Verbesserungen für Pendler bringen und den Umstieg auf die Bahn erleichtern. Zu diesem großen Bauvorhaben gehören aber nicht nur neue Gleise und moderne Bahnhöfe: Auch in die Sicherheit rund um die Bahnstrecke wird investiert. So wurden alle Eisenbahnkreuzungen auf dem niederösterreichischen Gebiet der Strecke der Marchegger Ostbahn mittlerweile aufgelassen.

Nun wurde in Breitensee auch die letzte der neu errichteten UnterfĂĽhrungen fĂĽr den Verkehr freigegeben. Ab sofort ersetzt diese die dortige Eisenbahnkreuzung, welche bereits im Vorjahr aufgelassen wurde. Die insgesamt 475 Meter lange UnterfĂĽhrung wurde mit 31. August fĂĽr den Autoverkehr freigegeben. Neben der Fahrbahn wurde auf beiden Seiten auch ein Gehweg errichtet. Die Ă–BB haben rund 3.870.000 Euro in das Projekt investiert. Nun geht die UnterfĂĽhrung in die Erhaltung der Stadtgemeinde Marchegg ĂĽber.