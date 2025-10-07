Wien-Bratislava unter einer Stunde: Ab 11.10. fährt die Ostbahn wieder

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Auf der Marchegger Ostbahn startet der elektrische grenzüberschreitende Bahnbetrieb in die Slowakei. Zuletzt konnte die Strecke zwischen Marchegg-Staatsgrenze und Bratislava fertiggestellt werden.

Die Verbindung Wien - Bratislava werde damit schneller, komfortabler und auch deutlich umweltfreundlicher, informierten die ÖBB am Dienstag. "Die neue elektrische Verbindung zwischen Wien und Bratislava ist ein starkes Zeichen für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und nachhaltige Mobilität.", so Judith Engel, Vorständin ÖBB-Infrastruktur AG.

Die Wiederaufnahme des Zugverkehrs über die renovierte Marchbrücke ermöglicht das Pendeln zwischen den beiden Hauptstädten in unter einer Stunde. 38 Nahverkehrsverbindungen Auf der Marchegger Ostbahn stehen vorerst täglich 38 Nahverkehrsverbindungen - je 19 pro Richtung - zur Verfügung. Mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember kommen laut ÖBB zusätzlich vier Eurocity-Zugpaare hinzu, womit sich das Angebot auf 46 Kurse pro Tag erhöht.