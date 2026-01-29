Wiederbetätigung auf Facebook: Bedingte Haft für FPÖ-Kandidaten

Drei FPÖ-Kandidaten aus dem Bezirk Gänserndorf für die Gemeinderatswahlen 2025 standen am Mittwoch in Korneuburg vor Gericht. Zwei Männer wurden nach dem Verbotsgesetz zu 14 bzw. 15 Monaten bedingt verurteilt, eine Frau wurde freigesprochen – nicht rechtskräftig.

Die 61-Jährige war als Spitzenkandidatin in ihrer Heimatgemeinde angetreten.