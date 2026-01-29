Wiederbetätigung auf Facebook: Bedingte Haft für FPÖ-Kandidaten
Anlass war ein Facebook-Posting am 20. April mit Bezug auf Adolf Hitler und ein Kommentar mit NS-Bezug.
Drei FPÖ-Kandidaten aus dem Bezirk Gänserndorf für die Gemeinderatswahlen 2025 standen am Mittwoch in Korneuburg vor Gericht. Zwei Männer wurden nach dem Verbotsgesetz zu 14 bzw. 15 Monaten bedingt verurteilt, eine Frau wurde freigesprochen – nicht rechtskräftig.
Die 61-Jährige war als Spitzenkandidatin in ihrer Heimatgemeinde angetreten.
Das Trio soll am 20. April, Adolf Hitlers Geburtstag, ein Foto von dessen angeblicher Lieblingsspeise – Eiernockerl mit grünem Salat – veröffentlicht bzw. kommentiert haben. Der 66-Jährige hatte zu einem Beitrag zur Rolle des damaligen Gesundheitsministers bei der Vorbereitung des zweiten Corona-Lockdowns „Ab in die Gaskammer, wir sind das freie Volk“ geschrieben.
Kommentare