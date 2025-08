Wie Künstliche Intelligenz die Zollabwicklung vereinfacht

Millioneninvestment

In den vergangenen zwei Jahren hat Digicust mehrere Finanzierungsrunden erfolgreich abgeschlossen. Ende 2023 sicherte sich das Start-up ein Investment in Höhe von 1,6 Millionen Euro von einem Schweizer Privatinvestor. Insgesamt wurden bereits mehr als 4,3 Millionen Euro in die Weiterentwicklung der Plattform investiert. Die nächste Kapitalrunde ist bereits in Planung.