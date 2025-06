Bauarbeiten beendet: Tempo 230 kehrt auf die Weststrecke zurück

So sieht neue E-Busflotte aus: Stadt Amstetten lüftet Geheimnis

Der Grund für die längere Fahrzeit in den vergangenen Wochen reicht bis ins Vorjahr zurück. Im vergangenen Herbst hatte ein Jahrhundert-Hochwasser den Gleisen zwischen Wien, Tullnerfeld und St. Pölten stark zugesetzt, die wichtigste Bahnstrecke des Landes für drei Monate lahmgelegt und die Fahrzeit für Pendlerinnen sowie Pendler um 30 Minuten verlängert. Im Dezember 2024 konnte die "neue" Weststrecke vorerst wieder befahren werden. Mit dem 12. Mai trat eine erneute Sperre in Kraft.

Dauerhafte Lösungen und Extremwetter-Schutz

Drei Wochen wurden die finalen Reparaturen umgesetzt. Im Zentrum der Arbeiten standen der Atzenbrugger Tunnel , der Lainzer Tunnel sowie dem Bahnhof Tullnerfeld . Provisorische Lösungen wurden zurückgebaut und durch dauerhafte Komponenten ersetzt. Um auf weitere Extremwetterereignisse vorbereitete zu sein, wurde kritische Infrastruktur, wie die rund 2.000 Verteilerkästen, in eine höhere Position gebracht.

Der Lainzer Tunnel erstrahlt in neuem Glanz.

Zudem können beide Tunnel künftig mit einem mobilen Hochwasserschutz abgesichert werden. Die Sperre wurde außerdem dazu genutzt, die Bahnsteige in Tullnerfeld auf etwa 420 Meter zu verlängern.

Die Strecke befinde sich in einem "Top-Zustand", so die ÖBB. "Mit guter Planung und Teamwork haben die ÖBB dafür gesorgt, dass die Sperre und die umfassenden Ersatzmaßnahmen reibungslos funktioniert haben und die Hochwasserschäden nun endgültig beseitigt sind", teilte ÖBB-Infrastruktur-Vorständin Judith Engel in einer Aussendung mit.