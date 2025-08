Westautobahn muss bei Haag für eine Nacht gesperrt werden

Wegen dringlicher Reparaturen von Fahrbahnschäden wird auf der Westautobahn (A1) im Bezirk Amstetten eine Nachtsperre eingerichtet. Betroffen ist der Bereich von Haag bis St. Valentin in Richtung Salzburg.

Die Sperre erfolgt vom morgigen Donnerstag (7. August) ab 20 Uhr bis Freitag um 5 Uhr in der Früh. Eine Umleitung erfolgt über die B1, kündigte die Asfinag am Mittwoch in einer Aussendung an.

Fahrbahnschäden

Die akute Sanierung sei wegen Schäden auf dem Fahrbahnbelag durch den umgeleiteten Schwerverkehr im Baustellenbereich notwendig, teilte die Asfinag mit. Die Sanierungsmaßnahmen seien unaufschiebbar und zur Erhaltung der Verkehrssicherheit im Baustellenbereich der A 1 zwischen Haag und St. Valentin notwendig.