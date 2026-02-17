Tausende Gäste erwartet: "World Dog Show 2027" gastiert in Tulln

Dass die Welthundeausstellung 2027 in Österreich über die Bühne gehen wird, stand bereits seit einer Weile fest. Geplant war, die internationale Veranstaltung in Wels abzuhalten. Nun hat sich der Österreichische Kynologenverband (ÖKV) doch final für Tulln als Austragungsort des Großevents entschieden.

Nach ersten Planungsschritten und Gesprächen sei klar geworden, dass "besondere Rahmenbedingungen" für die Veranstaltung benötigt werden, so der ÖKV. Zu den ausschlaggebenden Gründen für den Standortwechsel zählen die Infrastruktur, die Nähe zu Wien sowie großzügige Parkmöglichkeiten.

Tausende Gäste erwartet

Die "World Dog Show" ist eine der bedeutendsten Hundeausstellungen weltweit und fand 2012 zuletzt in Österreich - genauer in Salzburg - statt. Im Jahr 1986 wurde Tulln schon einmal als Veranstaltungsort gewählt. Von 26. bis 30. Mai 2027 werden nun erneut tausende Hunde, Aussteller, Richter und Gäste in Niederösterreich erwartet. Der Staffelstab wird bei der heurigen Welthundeausstellung im Bologna übergeben.