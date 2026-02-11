Rettungshunde: Lebensretter auf vier Pfoten

Wenn jede Minute zählt, sind sie oft die Letzten, die Hoffnung geben: Rettungshunde im Einsatz zwischen Leben und Tod. Alarmiert über die Landessicherheitszentrale rücken die ehrenamtlichen Teams der „Rettungshunde Burgenland“ aus. Alles beginnt oft mit kaum mehr als einem Standort. Es folgt die Rettung auf vier Pfoten. Reporter Michael Baumgartner erlebt bei Einsatzübungen, wie präzise Mensch und Hund als Team arbeiten.

Der Hund sucht, läuft & zeigt an

Hinter jeder Bewegung stecken jahrelange Ausbildung und unzählige Trainingsstunden. „Es geht um die Faszination, mit dieser wundervollen Hundenase zu helfen“, erklärt Ausbildungsleiterin Regina Holzinger. Sie ist seit rund 25 Jahren in der Rettungshundearbeit tätig. Trainiert wird mehrmals pro Woche, bei jedem Wetter, im Wald, auf Übungsplätzen und in realitätsnahen Szenarien. Alle Einsätze sind kostenlos, finanziert wird der Verein ausschließlich durch Spenden. Die Vereinbarkeit mit Beruf und Familie bleibt eine Herausforderung.