„Welcher Mörder zieht sich vor der Tat die Schuhe aus?“

Laut Rast sind die Angaben plausibel. Der Kampf spielte sich in der kleinen Küche auf engstem Raum ab. Die Frau soll auf den 31-jährigen Koch eingestochen haben. Bei der Abwehr des Stichs habe er sich schwer verletzt. Ihm wurde an der linken Hand eine Sehne durchtrennt. Im Kurzschluss soll er ihr das Messer entrissen und zugestochen haben. Laut Obduktion ein Mal in die Brust und vier Mal in den Rücken.

Weil er Angst hatte, dass ihm die Geschichte niemand glauben würde, habe er Tatwaffe und die blutige Kleidung in der Donau entsorgt und versucht, die Tat zu verschleiern. „Er hatte Panik, es den Kindern erklären zu müssen“, sagt Rast.