„Die Zukunft des Weinbaus ist weiblich“

So, wie es im Familienbetrieb Neustifter in Poysdorf ( Bezirk Mistelbach ) schon lange gelebt wird. Lauras Schwester führt das Bio-Weingut im Weinviertel gemeinsam mit Vater Karl, auch ein Restaurant, ein Heuriger und ein Hotel gehören zu dem Betrieb. Seit Jahren setzt das Weingut auf kontrolliert biologischen Anbau, Handarbeit und eine nachhaltige Bewirtschaftung der Weingärten in und um Poysdorf.

Für Laura Neustifter ist der Weinbau also Familiensache. Sie packe überall mit an, ob im Keller, in den Weingärten, beim Weinliefern, im Heurigen, bei Weinmessen oder im Büro. Am meisten Spaß bereitet ihr jedoch die Arbeit in den Weingärten, inmitten der Reben der Familie. Ihr liebster Tropfen: der Gemischte Satz, den sie auch im Rahmen der Schlossquadrat-Trophy präsentierte. Wobei für sie jeder Wein mehr als nur ein bloßes Getränk ist: „Er verkörpert Kultur, Tradition und begleitet uns in den schönsten Momenten.“ Eine Botschaft, die sie auch als aktuelle Weinkönigin des Veltlinerlandes nach außen trägt.

Publikum & Jury

Bei der Schlossquadrat-Trophy tritt sie mit ihren Weinen und ihrem Know-how gegen fünf Nachwuchswinzer an, aus der Steiermark, dem Burgenland und Niederösterreich. Zuletzt stellte sie sich bei einer Einzelverkostung dem Urteil der Gäste, die den Auftritt und die Weine der Jungwinzer mit Stimmzettel bewerten. Mitte Mai findet dann das große Finale statt. Dort entscheiden sowohl die Punkte der Fachjury sowie die Stimmen der anwesenden Gäste über den Sieg.