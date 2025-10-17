21 Tonnen zu viel: Polizei zog im Weinviertel Lkw aus dem Verkehr

Ein 48-jähriger Mann aus dem Bezirk Mistelbach lenkte am Donnerstagnachmittag (16. Oktober) einen mit Rundholz beladenen Lkw samt Anhänger auf der B 45 aus Richtung Laa an der Thaya kommend Richtung Retz durch das Ortsgebiet von Haugsdorf im Bezirk Hollabrunn .

Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch Bedienstete der Fremden- und Grenzpolizei Untermarkersdorf wurde festgestellt, dass der Lkw-Zug überladen war. Das Fahrzeug wurde abgewogen, das Gesamtgewicht: 65.120 Kilogramm - 21.120 Kilo mehr als erlaubt.

Lkw durfte nicht weiterfahren

Dem 48-jährigen Fahrzeuglenker wurde die Weiterfahrt untersagt, bis der gesetzmäßige Zustand der Landung hergestellt war. Zudem wurde er von der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.