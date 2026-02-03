Vater der Nationalparks an der Thaya: Abschied von Tomáš Rothröckl

Ohne ihn hätte es die Nationalparks an der Thaya wohl nie gegeben: Tomáš Rothröckl widmete sein Leben dem Schutz der Natur, vor allem für den Naturschutz im Thayatal. Der Gründungsdirektor des Nationalparks Podyjí verstarb am Sonntag im 71. Lebensjahr.

"Wir trauern um einen großartigen Kollegen und guten Freund!" Mit diesen Worten verabschiedet sich der Nationalpark Thayatal in Hardegg (Bezirk Hollabrunn) von Tomáš Rothröckl, der als verlässlicher Partner in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der beiden Nationalparks galt. Erst Ende 2024 ging er als Direktor des Národní park Podyjí, den er seit 1991 leitete, in Pension. Eine Brücke als Symbol der Zusammenarbeit Christian Übl, Direktor des Nationalparks Thayatal, blieb mit ihm in Kontakt. "Er war ein langjähriger und verlässlicher Partner, dem die Entwicklung des grenzüberschreitenden Naturschutzes ein großes Anliegen war. Die Brücke, die wir über die Thaya errichtet haben, steht symbolisch für die gute Zusammenarbeit, die uns verbunden hat", würdigt er Rothröckls Lebenswerk. "Wir verlieren eine große Persönlichkeit und einen guten Freund.“

Rothröckl wurde 1981 zum ersten Mitarbeiter der Verwaltung des Landschaftsschutzgebietes Podyjí, das im Jahr 1979 gegründet worden war. 1986 begann sein Kampf für die Gründung von Nationalparks in Tschechien. Erster Direktor des Nationalparks Podyjí Mit Erfolg: 1991 kehrte er von Prag zurück nach Znaim und wurde der erste Direktor des Národní park Podyjí, den er bis Ende 2024 leitete. Auf der österreichischen Seite der Thaya sollte es neun Jahre länger dauern, bis der Nationalpark Thayatal gegründet worden ist. Die Initiative unterstütze Rothröckl ebenfalls. "Ein Nationalpark auf nur einer Seite macht keinen Sinn", weiß auch Übl.

Feingefühl und Geduld für den Naturschutz "Das Zusammenwirken der Naturschutzbemühungen auf beiden Seiten der Grenze war eine wesentliche Voraussetzung der Entwicklung des grenzüberschreitenden Nationalparks Thayatal-Podyjí", ist im Nachruf auf Rothröckl zu lesen. "Tomáš Rothröckl gelang es, mit viel Feingefühl und Geduld gemeinsam mit seinem Team die Anliegen des Naturschutzes hier im Grenzgebiet an der Thaya umzusetzen", erinnert sich Übl, dass der Naturschutz für seinen Kollegen oberste Priorität hatte.

