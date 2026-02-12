Zweiter Platz und Tausende Eier: Bäckerei jubelt über Krapfen-Platzierung
Wer bäckt die besten Krapfen im Land? Diese Frage stellt das Kulinarik-Magazin Falstaff jährlich seiner Community. Der Bezirk Hollabrunn ist hier einmal mehr stolz auf den "beachtlichen Erfolg für das regionale Bäckerhandwerk", wie es in einer Aussendung der Wirtschaftskammer heißt. Denn auf dem zweiten Platz im NÖ-Ranking landeten die Krapfen der Bäckerei Hartner aus Schöngrabern.
Bäckermeister Bernd Hartner freut sich über diese Platzierung im Online-Voting, denn: "Wir sind fast ausschließlich im Bezirk Hollabrunn unterwegs. Umso mehr freut es mich, dass wir den zweiten Platz für gesamt Niederösterreich erreichen konnten."
2.000 Eier für den Faschingsdienstag
Was ist das Geheimnis seiner Krapfen? "Die kompromisslose Qualität der Zutaten und den vielen geübten Handgriffen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", verrät Hartner. Verwendet werden ausschließlich frische Freilandeier aus dem Bezirk Hollabrunn, die per Hand aufgeschlagen werden.
In der "Krapfensaison“ kommen dabei viele tausend Eier zusammen – allein für den Faschingsdienstag werden rund 2.000 Eier händisch verarbeitet. Dazu kommt bestes heimisches Mehl, zudem sind die Hartner-Krapfen ohne Palmöl hergestellt.
- Geier die Bäckerei, Markgrafneusiedl (Bezirk Gänserndorf)
- Bäckerei Hartner, Schöngrabern (Bezirk Hollabrunn)
- Café Konditorei Piaty, Waidhofen an der Ybbs
- Kuchen-Peter Backwaren, Industriegebiet Hagenbrunn (Bezirk Korneuburg)
- Bäckerei Moshammer, Böhlerwerk (Bezirk Amstetten)
- Bäckerei Kasses, Thaya (Bezirk Waidhofen an der Thaya)
- Leopold Reiter, Korneuburg
- müller&gartner, Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf)
- Bäckerei Dacho, Klosterneuburg (Bezirk Tulln)
- Café Lechner, Marbach an der Donau (Bezirk Melk)
"Viel Liebe, viel Handarbeit und vor allem Frische – das ist unser Erfolgsrezept“, fasst Hartner zusammen. Die Krapfen werden täglich frisch gebacken und stehen für traditionelles Bäckerhandwerk, wie es im Weinviertel gelebt wird.
Neue Krapfenkreation: Powidl-Mohn
Im Sortiment bietet die Bäckerei Hartner Krapfen in vier Geschmacksrichtungen an: klassisch mit Marille, außerdem Nougat und Vanille. Neu im Angebot ist die kreative Variante Powidl-Mohn. Die Idee dazu entstand im Team selbst: "Eine Mitarbeiterin liebt Powidl-Mohn. Da wir diese Sorte noch nicht im Sortiment hatten, musste ich mir etwas überlegen“, erzählt Bernd Hartner schmunzelnd. Die neue Kreation kommt mittlerweile auch bei den Kundinnen und Kunden hervorragend an.
Der erste Platz beim Falstaff-Krapfenvoting ging übrigens auch ins Weinviertel: An die Bäckerei Geier aus dem Bezirk Gänserndorf.
