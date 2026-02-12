Zweiter Platz und Tausende Eier: Bäckerei jubelt über Krapfen-Platzierung

Wer bäckt die besten Krapfen im Land? Diese Frage stellt das Kulinarik-Magazin Falstaff jährlich seiner Community. Der Bezirk Hollabrunn ist hier einmal mehr stolz auf den "beachtlichen Erfolg für das regionale Bäckerhandwerk", wie es in einer Aussendung der Wirtschaftskammer heißt. Denn auf dem zweiten Platz im NÖ-Ranking landeten die Krapfen der Bäckerei Hartner aus Schöngrabern .

Bäckermeister Bernd Hartner freut sich über diese Platzierung im Online-Voting, denn: "Wir sind fast ausschließlich im Bezirk Hollabrunn unterwegs. Umso mehr freut es mich, dass wir den zweiten Platz für gesamt Niederösterreich erreichen konnten."

2.000 Eier für den Faschingsdienstag

Was ist das Geheimnis seiner Krapfen? "Die kompromisslose Qualität der Zutaten und den vielen geübten Handgriffen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", verrät Hartner. Verwendet werden ausschließlich frische Freilandeier aus dem Bezirk Hollabrunn, die per Hand aufgeschlagen werden.

In der "Krapfensaison“ kommen dabei viele tausend Eier zusammen – allein für den Faschingsdienstag werden rund 2.000 Eier händisch verarbeitet. Dazu kommt bestes heimisches Mehl, zudem sind die Hartner-Krapfen ohne Palmöl hergestellt.