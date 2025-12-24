Keine frohen Weihnachten: Rooftop Bar in Retz schließt

Frühstücken oder Abendessen über den Dächern der Weinstadt Retz (Bezirk Hollabrunn) mit einzigartigem Blick auf die Weinberge: Das bot " Beccis Roof Top Sgrafit " am Retzer Hauptplatz. Mit 27. Dezember ist das Geschichte.

"Wir schließen ab 27. Dezember 2025. Alle Events und Reservierungen sind abgesagt", das postete Rebecca Freitag am Heiligen Abend, während sich andere in den sozialen Medien über weiße Weihnachten freuten. Es sei einer der schwersten Schritte, die sie je gehen musste, ist in dem Posting von schlaflosen Nächten zu lesen. Sie habe unzählige Gespräche geführt, um doch noch eine Lösung zu finden.

Durch wirtschaftliche Situation in Ecke gedrängt

"Ich muss nun das Roof Top Restaurant schließen." Die wirtschaftliche Situation habe die Betreiberin in eine Ecke gedrängt, aus der sie alleine nicht mehr herauskommt. Dass sie viel Herzblut und Leidenschaft hineingesteckt hat, um mit ihrem Team ihr Roof Top zu einem besonderen Erlebnis für die Gäste werden zu lassen, war spürbar.