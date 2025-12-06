Kurioser Fund im Weinviertel: Bürgermeister liefen zwei Schafe zu

"Wo Schafe sind, laufen Schafe zu", scherzte Ottenthals (Bezirk Mistelbach) Bürgermeister Herwig Graf am Freitag im KURIER-Gespräch. Ihm waren nämlich zwei Schafböcke zugelaufen. Mittlerweile sind die beiden wieder bei ihrer Herde.

Graf habe seine sieben Schafe wie gewohnt kurz vor 7 Uhr Früh gefüttert. "Als ich den Berg hinauf geschaut habe, habe ich ein Schaf gesehen, das beim Nachbarn steht", schilderte der Chef der 530-Seelen-Gemeinde den Donnerstagmorgen. Da dachte er noch, eines seiner Tiere sei ausgebüxt. Als er ein zweites beim Nachbarn erblickte, zählte er seine noch einmal nach: "So viele sind mir ja gar nicht abgegangen", schmunzelt er. Im Graf'schen Stall waren die Schafe jedenfalls vollzählig.

Nach Posting meldete sich Schafbesitzer

Also ging er den Berg hinauf und machte den beiden Schafböcken das Türl zu seiner Weide auf - und die "Burschen" marschierten herein. Danach postete Graf Bilder der beiden Tiere, in der Hoffnung, der Besitzer würde sich melden. Auch die Polizei hat er über seinen "Fund" informiert.