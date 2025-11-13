Kultureller Stolz: Schlossmuseum Wilfersdorf erneut ausgezeichnet

Das Liechtensteinmuseum Wilfersdorf im Bezirk Mistelbach wurde erneut mit dem Österreichischen Museumsgütesiegel ausgezeichnet. Mit dieser Ehrung wird anerkannt, dass das Museum sowohl seiner Verantwortung zur Bewahrung des kulturellen Erbes gerecht wird als auch den Besuchern eine qualitativ hochwertige Präsentation und umfangreiche Serviceleistungen bietet.

Zusätzlich verpflichtet sich das Museum zur Einhaltung der ethischen Richtlinien für Museen – ein Standard, der vom Liechtenstein Schloss Wilfersdorf überzeugend erfüllt wird, wie die Jury bestehend aus Experten vom ICOM Österreich und Museumsbund Österreich bestätigte. Qualität und Leidenschaft im Schlossmuseum Horst Obermayer, Obmann des Kultur- und Tourismusvereins Liechtenstein Schloss Wilfersdorf, zeigt sich erfreut: "Diese Auszeichnung erfüllt uns mit Stolz und ist zugleich ein Ansporn, unser Museum weiterhin mit höchster Qualität und Leidenschaft zu führen. Sie ist sowohl Anerkennung als auch Verpflichtung für die Zukunft."

Liechtensteinmuseum Wilfersdorf Die Dauerausstellung über die Geschichte der Fürstlichen Familie Liechtenstein und deren Entwicklung aus der Stammregion, dem niederösterreichischen Weinviertel ist das Herzstück des Liechtenstein Schlosses Wilfersdorf.

Neben diesem Alleinstellungsmerkmal für Wilfersdorf bildet das Heimatmuseum in einem Seitentrakt des Schlosses einen weiteren Schwerpunkt.

Wechselnde Sonderausstellungen, ein buntes Musikprogramm sowie das alljährliche Schlossfestival mit Operette unter freiem Himmel runden das Kulturangebot im Schloss ab.

Im Schlosskeller sind ein gemütlicher Heuriger und eine Vinothek eingerichtet, wo Winzer aus der traditionsreichen Weinregion ihre Köstlichkeiten kredenzen.

Am 6. und 7. Dezember findet im und vor dem Schloss ein Weihnachtsmarkt statt.