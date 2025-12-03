Diebstahlserie im Weinviertel: Polizei nimmt Betrunkenen fest
Polizisten schnappten im Bezirk Mistelbach einen Dieb, den mehrere Straftaten zugeordnet werden konnten: Der Besitzer eines Selbstbedienungsladens in Neudorf im Weinviertel alarmierte die Polizeiinspektion Drasenhofen, nachdem am Sonntag dort etwas gestohlen wurde.
Bereits eine halbe Stunde später wurde der Mann mit einem Rucksack auf der L 24 in Kirchstetten von den Polizisten angehalten. Der Besitzer des Selbstbedienungsladen konnten diesen eindeutig als Beschuldigten identifizieren.
Mann wehrte sich bei Festnahme
Der Mann war alkoholisiert, aggressiv und beschimpfte sowohl das Opfer als auch die Beamten. Die Polizisten nahmen den 27-jährigen tschechischen Staatsbürger vorläufig fest. Bei der Festnahme versuchte er sich immer wieder von den Beamten loszureißen und schlug mit Händen und Füßen um sich. Dabei verletzte er einen Polizisten an einer Hand, der im Landesklinikum Mistelbach behandelt werden musste.
Die Polizisten haben dem Beschuldigten weitere Straftaten zugeordnet, die er alle ebenfalls am 30. November begangen hat. Es handelt sich um drei Diebstähle von Getränken sowie zwei versuchte und ein vollendeter Handkasseneinbruchsdiebstahl aus Selbstbedienungsläden in Kirchstetten und Wildendürnbach. Außerdem stahl er Bargeld und Dokumente aus einem unversperrten Fahrzeug in Wildendürnbach. Angelastet wird ihm ebenso Widerstand gegen die Staatsgewalt bei der Festnahme.
Verdächtiger wurde in Justizanstalt gebracht
Die Liste der Diebstähle ist lang, die Gesamtschadenssumme liegt im niedrigen dreistelligen Eurobereich.
Aufgrund von Alkoholisierung und Suchtmittelbeeinträchtigung war eine Einvernahme auf der Polizeiinspektion Laa an der Thaya erst am Montag möglich. Dabei war der Beschuldigte nicht geständig. Der 27-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert.
