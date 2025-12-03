Diebstahlserie im Weinviertel: Polizei nimmt Betrunkenen fest

Polizisten schnappten im Bezirk Mistelbach einen Dieb, den mehrere Straftaten zugeordnet werden konnten: Der Besitzer eines Selbstbedienungsladens in Neudorf im Weinviertel alarmierte die Polizeiinspektion Drasenhofen, nachdem am Sonntag dort etwas gestohlen wurde.

Bereits eine halbe Stunde später wurde der Mann mit einem Rucksack auf der L 24 in Kirchstetten von den Polizisten angehalten. Der Besitzer des Selbstbedienungsladen konnten diesen eindeutig als Beschuldigten identifizieren. Mann wehrte sich bei Festnahme Der Mann war alkoholisiert, aggressiv und beschimpfte sowohl das Opfer als auch die Beamten. Die Polizisten nahmen den 27-jährigen tschechischen Staatsbürger vorläufig fest. Bei der Festnahme versuchte er sich immer wieder von den Beamten loszureißen und schlug mit Händen und Füßen um sich. Dabei verletzte er einen Polizisten an einer Hand, der im Landesklinikum Mistelbach behandelt werden musste.